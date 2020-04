L'Atlético cherche un défenseur central en Italie

Cet été, la défense de l'Atlético de Madrid pourrait être pillée. Pour le moment, Diego Simeone peut être satisfait, puisque Felipe, Mario Hermoso, Savic et Giménez répondent plus que présents.

Mais les Colchoneros seraient tout de même attentifs au marché des transferts et Merih Demiral plairait à Simeone, selon 'CalcioMercato. Le joueur turc est actuellement blessé après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en janvier dernier.

Le Turc ne joue donc plus depuis le début d'année, mais travaille pour se remettre le plus vite possible. L'Atlético le suit, en attendant de voir les réponses physiques que pourra apporter le joueur de la Juve.

Simeone, pour le moment, compte sur Felipe, lui qui est devenu en très peu de temps le titulaire indiscutable en défense central, et fait confiance aux autres centraux de l'effectif.

Mais le club madrilène pense que Demiral pourrait s'intégrer à merveille dans le schéma de l'Argentin. Bien que le Turc ne soit pas une priorité pour le moment.