L'Atlético confirme des discussions avec le PSG concernant Santiago Arias

Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético de Madrid, affirme que son club est en discussions avec plusieurs écuries au sujet de Santiago Arias, le latéral droit de 28 ans.

Dont le PSG qu'il a lui-même affirmé : "Nous parlons avec la Roma, Everton et le PSG", alors qu’il était interrogé sur un éventuel intérêt de Leverkusen. Le prix du joueur colombien est estimé entre 10 et 12 millions d’euros. "Un prêt avec une option d’achat obligatoire au bout de dix matchs est possible", a expliqué Berta.