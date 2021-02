L'Atlético de retour à l'entraînement

Les Colchoneros ont un mois de folie qui s'annonce, au cours duquel une bonne partie de leurs chances en Liga et en Ligue des champions sont en jeu. Simeone veut ménager ses joueurs.

Ce jeudi, les titulaires du match contre Levante ont dû faire des exercices de récupération en salle de sport, il manquait donc pas mal de joueurs sur le terrain, comme l'indique 'AS'.

Lemar, Herrera et Dembélé sont de leur côté encore en convalescence, et Saúl et Savic sont eux suspendus pour une accumulation de cartons jaunes.

Simeone pense déjà aux onze qu'il fera débuter ce samedi et il les définira lors de la dernière séance ce vendredi.