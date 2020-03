"L'Atlético est fort, l'un des meilleurs du monde dans son style"

Avant de recevoir ce mercredi soir les hommes de Diego Pablo Simeone à Anfield dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, Van Dijk a encensé son adversaire.

"Cette fois, contre l’Atletico, ce sera dur. C’est une équipe fantastique, l’une des meilleures du monde dans son style", a admis l'ancien de Southampton en conférence de presse.

"Nous jouerons avec la même attitude que d’habitude. On veut gagner le match et jouer un beau football. Mais avant tout, il faudra mettre beaucoup de passion dans notre jeu et travailler les uns pour les autres. (…) Contre le Barça (0-3, 4-0) l’an dernier, personne ne nous donnait une chance".

Ce soir devant leur public alors que 90% des rencontres se disputent en raison du coronavirus, Liverpool doit l'emporter par au moins deux buts d'écart s'il souhaite conserver son titre en Ligue des champions.