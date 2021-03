L'Atlético est la cinquième meilleure équipe de la décennie

Depuis l'arrivée du Cholo sur le banc de l'Atlético de Madrid, le club a été métamorphosé. L'Argentin a hissé le club de la capitale espagnole dans la liste des meilleurs clubs du monde.

Il n'est pas surprenant que cette évolution soit reconnue au niveau mondial, la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) a désigné les "colchoneros" comme le cinquième meilleur club de la dernière décennie.

Dans cette liste, l'Atlético n'est devancé que par le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG. Les 'rojiblancos' se retrouvent donc devant de grandes écuries européennes telles que Manchester City, Manchester United, la Juventus ou Chelsea.

Cette position privilégiée repose sur le nombre de trophées remportés par les hommes de Simeone entre 2010 et 2020 : une Liga (13-14), deux finales de Ligue des champions (13-14 et 15-16), trois Supercoupes de l'UEFA (10-11, 12-13 et 18-19), une Ligue Europa (11-12), une Copa del Rey (13-14) et une Supercoupe d'Espagne (14-15).