L'Atlético, la priorité de Tuchel

L'Allemand Thomas Tuchel a donné jeudi sa première conférence de presse en tant que manager de Chelsea et a fixé son regard sur la Ligue des champions, où son équipe affrontera l'Atlético de Madrid en 8es de finale.

"Le club a clairement indiqué que Chelsea est axé sur les résultats", a déclaré l'Allemand, qui a remplacé Frank Lampard cette semaine.

"Je suis un réaliste et je sais que l'ADN du club est de gagner. Je suis ici pour me battre pour chaque trophée que nous jouons. Cette année, c'est la Ligue des champions et la FA Cup, car la Premier League, je ne pense pas que ce soit possible", a ajouté Tuchel.

Le manager allemand a déjà géré Chelsea lors du match nul 0-0 de mercredi contre Wolverhampton Wanderers.

"Je suis très heureux de ce que j'ai vu jusqu'à présent", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur les nouvelles signatures. "N'Golo Kanté est de retour aujourd'hui, nous avons donc 22 joueurs plus le gardien de but."

Sur son désir d'arriver à Chelsea, Tuchel a décrit cela comme "l'opportunité de signer pour l'un des plus grands clubs du monde dans l'un des championnats les plus compétitifs."

"Nous ne pouvions pas nous permettre de manquer cette occasion. C'était un choix très simple".