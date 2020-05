L'Atlético de Madrid reprend les entraînements, sans Lodi

Petit à petit, les pensionnaires de Première Division espagnole se remettent au travail sur les terrains. Ce samedi, ce fut au tour de l'Atlético de Madrid de retrouver son centre d'entraînement, avec néanmoins une absence notable, celle de Lodi.

Les joueurs rojiblancos ont utilisé plusieurs terrains pour s'entraîner afin de ne pas rencontrer de problèmes d'espaces et de maintenir une certaine distance. Plus précisément, sur un terrain, six joueurs pouvaient être présents, pas plus.

Le staff technique a pour sa part observer de loin l'évolution des joueurs, après près de deux moins de trêve, provoquée par la crise sanitaire liée au coronavirus.

[] ¡Completado el primer turno de entrenamientos individuales en la Ciudad Deportiva!



#VolverEsGanar

#AúpaAtleti pic.twitter.com/YuEAd5cxMb — Atlético de Madrid (@Atleti) May 9, 2020

Renan Lodi, l'international brésilien qui évolue au poste d'arrière gauche à l'Atlético de Madrid, a été testé positif au Covid-19. Il avait été testé comme le reste de l'effectif madrilène, mercredi dernier.

Son état est asymptomatique mais il a été placé en quarantaine à son domicile, afin d'éviter d'entrer en contact avec ses coéquipiers. Il est le seul cas positif de l'effectif. Le Brésilien sera à nouveau testé dans quelques jours afin de connaître l'évolution du virus.