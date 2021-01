L'Atletico Madrid veut prolonger Simeone

L'histoire d'amour entre l'Atletico Madrid et Diego Simeone devrait durer encore plusieurs années. Selon 'AS', les Colchoneros souhaiteraient garder leur entraîneur jusqu'en 2024, et auraient déjà informé ce dernier de leur intention de renouveler son contrat qui court actuellement jusqu'en 2022.

En poste depuis décembre 2011, l'Argentin est sans doute le grand architecte des succès de l'Atletico ces dernières années, le menant notamment à deux finales de Ligue des champions. Il a d'ailleurs été considéré par Miguel Angel Gil Marín, le patron de l'Atleti, comme "le principal garant de la stabilité de l’Atlético grâce à son efficacité à atteindre les objectifs".

Hormis l'élimination surprise en Coupe du Roi, la saison 2020-21 se passe plutôt bien pour l'équipe madrilène qui est leader du championnat avec quatre points d'avance sur le Real Madrid et deux matchs en moins.