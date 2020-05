"L'Atlético méritait de se qualifier, ils ont été meilleurs que nous"

Dans l’esprit de tout amateur de football, il y aura toujours ce match d’Anfield entre Liverpool et l’Atlético. Il fut le dernier avant que la Covid-19 ne force la suspension des compétitions.

Adrian San Miguel l’a vécu en direct et a admis que ses adversaires du jour méritaient de passer au tour suivante. " L’Atlético a fait son match, il nous a battus aux deux matchs de la finale et ils se sont qualifiés parce qu’ils le méritaient", a reconnu le gardien andalou dans une interview pour 'DAZN'.

Le gardien andalou, titulaire lors du match où l’équipe anglaise a été battue 2-3 par l’Atlético pendant les prolongations, a reconnu que le souvenir de ce match, le dernier avant la paralysie des compétitions liée à la pandémie du coronavirus, lui a laissé "un goût amer"

"Il est vrai que les premiers jours vous y repensez beaucoup, vous savez que c’était le dernier match, mais le meilleur du match était bien Oblak", a-t-il déclaré.

Liverpool est de retour à l’entraînement cette semaine, un retour à l’activité avec des mesures de sécurité et sanitaire strictes pour éviter les infections qui rappellent à Adrian ses débuts dans le football de formation.

"Ça me rappelle mon enfance au centre de formation du Betis quand tu devais prendre ta propre eau, que ta mère te préparait tes vêtements, que tu te salissais et que tu rentrais te doucher à la maison parce qu’il n’y avait presque plus de douches", a rappelé le gardien sévillan.