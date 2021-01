L'Atlético ne lâche pas l'affaire sur l'affaire Trippier

L'Atlético de Madrid va demander d'urgence au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) la suspension à titre conservatoire de la sanction du joueur anglais Kieran Trippier, pour laquelle le club avait fait appel auprès de la FIFA, qui a rejeté sa demande.

L'équipe colchonero va demander la suspension préventive de la sanction immédiatement, comme l'ont confirmé à 'EFE' des sources du club de Madrid, après avoir appris lundi que la Commission d'appel de la FIFA a rejeté son appel et confirmé "l'effet mondial" de la sanction de la FA sur le latéral anglais.

Trippier a été sanctionné le 23 décembre pour "mauvaise conduite en matière de règles de paris" de l'organisme anglais, ce qui entraîne dix semaines sans jouer ni s'entraîner et une amende de 70 000 livres (78 500 euros).

Selon la déclaration de la FA, on lui a attribué "sept infractions présumées à la règle E8 (1)(b) au cours du mois de juillet 2019", avant son transfert à l'Atlético de Madrid, dont "une commission indépendante" a vérifié "quatre des infractions présumées". Les trois autres "ont été rejetées lors d'une audience personnelle". Depuis l'annonce de la sanction, l'Atlético se sent lésé.

"Je pense qu'il est extrêmement injuste que l'Atlético de Madrid soit dans cette situation alors que la Fédération anglaise en bénéficie et que c'est elle qui prend la décision basée sur cette résolution", a déclaré l'entraîneur Diego Simeone, après le premier match sans Trippier.

Le latéral anglais a manqué le match de la 16e journée de Liga contre Getafe à cause de cette décision, et il n'a pas pu non plus jouer le match suivant contre Alavés, le jour même où la suspension préventive de la sanction par la FIFA a été confirmée, car il ne s'était pas entraîné ni rendu à Vitoria, le lieu du match ; mais il était de retour sur le terrain des Colchoneros mardi dernier contre Séville.