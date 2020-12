L'Atlético ne renonce pas à Milik et menace la Juve

L'Atlético de Madrid devra contracter un prêt hypothécaire s'il veut s'offrir Milik au mercato hivernal, le Polonais qui est également ciblé par la Juventus. Le 'Mundo Deportivo' rapporte que les Colchoneros ne renoncent pas au joueur polonais.

Les problèmes se posent dans le domaine économique. Naples demande environ 18 millions d'euros pour le laisser partir, et l'Atlético, à moins de vendre Diego Costa, ne peut pas prendre en charge ce transfert.

D'autre part, il est possible que, s'il n'est toujours pas parti d'ici là, Milik opte pour le club rouge et blanc au terme de la saison, à l'expiration de son contrat avec Naples.

Cependant, la Juventus pourrait faire de grosses offres pour lui, et l'une des options les plus proches sur la table est un troc avec Bernardeschi, sur qui Pirlo ne compte pas.

La saison de Milik, quant à elle, ne se passe pas bien du tout. En effet, le Polonais n'a même pas joué avec Naples cette saison, n'ayant joué que pour son pays : un but et une passe décisive en sept matches (cinq officiels et deux amicaux).