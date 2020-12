L'Atletico ne veut pas vendre Oblak à Chelsea, le PSG en approche

Jan Oblak est l'un des meilleurs gardiens de but au monde. C'est pourquoi les grands clubs tentent de le convaincre de quitter l'Atlético de Madrid, tout comme le PSG.

Le 'Daily Mail' a assuré que l'équipe parisienne est celle qui est la plus proche de recruter le Slovène. De plus, il ajoute que le gardien de but aimerait quitter l'Atlético et est à la recherche d'un projet plus grand. Et c'est l'argument que le PSG veut utiliser pour le recruter.

Toujours selon la même source, Chelsea aurait approché les Colchoneros avant de recruter Edouard Mendy, mais l'Atlético de Madrid a refusé de négocier avec le club londonien.

L'Atlético a évoqué la clause de 120 millions d'euros dont dispose Oblak, un prix qui, vraisemblablement, pourrait être payé par le PSG qui cherche déjà un remplaçant à Keylor Navas.