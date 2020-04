L'Atlético pourrait vendre Lemar pour recruter Cavani

Si Lemar s'en va, Cavani pourrait arriver. C'est l'idée qui trotte dans la tête des dirigeants de l'Atlético de Madrid pour l'été prochain. Le joueur colchonero n'a pas encore montré l'étendu de son talent au Wanda, mais est déjà poussé vers la sortie.

Et son départ pourrait être clé pour recruter l'un des grands rêves de la direction : Cavani. L'hiver dernier, son transfert n'a pas pu se faire à cause du salaire très élevé de l'attaquant, mais un possible départ du Français ferait un bien aux finances du club madrilène.

Ce n'est pas la première fois que l'Atlético met Lemar en vente. C'était déjà le cas l'été dernier, alors que Manchester United s'était réuni avec ses agents. Aucun accord n'avait été trouvé et l'ancien Monégasque avait finalement dû rester à Madrid.

L'Atlético de Madrid pourrait empocher la somme de 36 millions d'euros pour Lemar, dont la valeur marchande a fondu comme neige au soleil. Il faut rappeler que le Français est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Colchoneros.