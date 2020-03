L'Atlético recherche un défenseur central en Premier League

L'Atlético de Madrid scrute le marché des transferts à la recherche de nouvelles recrues en vue de la saison prochaine. Une des priorités des Colchoneros est la venue d'un défenseur central.

Selon plusieurs médias anglais, les Rojiblancos se seraient tournés vers Issa Diop. L'ancien Toulousain est l'un des défenseurs les plus cotés de la Premier League, par son jeune âge et ses qualités physiques et techniques.

Arsenal le suit déjà près, même si les Gunners ont déjà mis le grappin sur un autre grand espoir français, William Saliba.

Selon 'Goal', l'Atlético serait intéressé par le jeune joueur de West Ham en vue de la saison prochaine. L'opération pourrait coûter autour des 50 millions d'euros, toujours selon cette même source.