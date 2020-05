L'Atlético récompensera les abonnés qui renonceront à une partie de leur abonnement

L'Altético de Madrid a hâte que le football reprenne. Et les supporters rojiblancos font partie des plus fervents supporters en Espagne et l'ont démontré une fois de plus.

214 abonnés, selon 'Marca', ont refusé la compensation économique que leur offrait l'Atlético pour les matches qu'ils manqueront lors de la saison 2019-2020, soit une remise de 20%.

Et l'Atlético de Madrid a voulu remercier les socios qui ont refusé cette remise en organisant des visites privées au Metropolitano.

De plus, le club a offert un maillot et une écharpe à ceux qui ont refusé cette compensation économique.

Pour la saison 2020-2021, il y a déjà 500 nouveaux socios. La politique révolutionnaire d'abonnements pour la saison prochaine est en train de porter ses fruits.