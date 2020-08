L'Atlético revient à la charge pour Rodrigo

L'Atlético Madrid suivrait de près l'attaquant du FC Valence Rodrigo Moreno.

La situation de ce dernier n'est toujours pas claire à Valence et il est toujours pisté par l'Atlético.

Le club 'che' se retrouve plongé dans une profonde crise et a besoin de liquidités le plus tôt possible. Il serait donc à l'écoute d'offres pour le joueur de son effectif qui a le plus de valeur.

De plus, le joueur n'a pas autant brillé que la saison dernière, ce qui fait que sa valeur a baissé.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'été dernier, l'opération n'a pas pu s'effectuer mais cette année il y a de meilleures perspectives selon 'AS'.

Le club madrilène veut faire baisser le prix en incluant un joueur dans la transaction. Arias et Vrsaljko sont les noms qui ressortent le plus.