L'Atlético s'en remet au meilleur Joao Felix

L'Atlético, juste avant la trêve, avait éliminé Liverpool en Ligue des Champions, mais c'était le bel arbre qui cachait la triste forêt. En Liga, les Colchoneros ne sont même pas européens et ont devant eux douze journées pour renverser la situation. Pour ce faire, l'Atléti compte sur le meilleur Joao Félix.

Le Portugais a posé ses valises à Madrid après avoir émerveillé à Benfica. Il a signé une très bonne pré-saison mais son niveau n'a plus été le même à l'heure de vérité. Le jeu de l'équipe n'a pa aidé, mais Joao Félix n'a pas répondu aux attentes, aussi liées à son prix très élevé.

L'ancien de Benfica aura une nouvelle opportunité de se reprendre. Il semblait avoir retrouvé de sa superbe avant la trêve - avec un but et une passe décisive lors des deux derniers matches - et l'Atleti pense qu'il peut être le joueur déterminant qu'il a été au Portugal.

Evidemment, toute la responsabilité ne peut pas retomber sur un jeune joueur comme lui. Joao Félix a aussi besoin que ses coéquipiers soient au niveau. Le Portugais, lui, devra s'adapter aux exigences défensives du Cholo pour grandir encore davantage à l'Atlético.