L'Atlético se rapproche de son record établi au Vicente Calderón

Le record établi entre 2013 et 2014 au Calderón n'est pas loin d'être égalé. L'Atleti de l'époque avait enchainé 27 matches consécutifs sans défaite, la 'version 2019-2021' en compte déjà 22. L'équipe actuelle est donc à 5 matchs à domicile d'égaler un record historique.

Ce record est actuellement détenu par une des équipes qui fait partie de la légende du club 'rojiblanco', celle qui a remporté la Liga en 2014.

Cette incroyable série avait eu une saveur particulière car elle avait été réalisée sur le terrain du mythique et irremplaçable Vicente Calderón.

Toutefois attention, le record de 27 matchs sans défaite (21 victoires et 6 nuls) est désormais à la portée de l'équipe actuelle de l'Atlético de Madrid, qui a fait du Wanda à huis clos, un espèce de Calderón sans pression.

La nouvelle génération n'a pas perdu au Wanda Metropolitano depuis décembre 2019. Plus être précis, ils ont gagné 17 matchs et ont fait 5 matchs nuls, des statistiques légèrement en deçà de celles de l'Atleti de 2014, mais qui ne les empêchent pas d'être premiers de la Liga et à 5 matchs d'un record qui semblait difficile à égaler.