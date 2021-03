L'Atlético se sent lésée par le nombre de cartons jaunes

Selon 'Marca', l'Atlético a le sentiment d'être excessivement lésé concernant le nombre de cartons. Contre Villarreal, l'équipe en a reçu trois de plus, dont certains très controversés.

Felipe, Lemar et Saúl ont tous été sanctionnés. Le staff estime que le défenseur central brésilien n'aurait pas dû être averti et, en attendant, l'équipe rouge et blanche est maintenant la troisième équipe qui en reçoit le plus.

Seuls Getafe et le Celta Vigo ont reçu plus de cartons jaunes que l'équipe de Cholo Simeone, bien que l'Atlético commette moins de fautes qu'au cours des autres saisons en raison de son style de jeu plus offensif.

La concentration de l'Atlético est à son maximum pendant la partie la plus importante de la saison. La victoire à Villarreal a conforté l'équipe des Colchoneros dans un moment délicat, mais ce n'est pas le moment de faire preuve de distraction.