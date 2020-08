L'Atlético surveille Luis Suárez

L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone a tout chamboulé. En effet, une véritable révolution est en marche et certains cadres pourraient être amenés à quitter le navire catalan.

Alors que Lionel Messi est au centre de toutes les attentions, la situation de Luis Suárez semble être passée au second plan. Or, ses jours à Barcelone sont comptés, le technicien néerlandais a fait savoir à l'Uruguayen qu'il n'entrait plus dans les plans.

Une aubaine pour l'Atlético Madrid qui cherche désespérément un buteur confirmé. Et d'après 'AS', l'équipe de Diego Simeone surveille de près la situation de l'attaquant de 33 ans.

Seulement, le salaire élevé de celui qu'on surnomme 'Pistolero' pourrait représenter un obstacle pour las 'Colchoneros'.

En 2013 le club madrilène avait réalisé une opération similaire en recrutant David Villa.