L'AtlÃ©tico vise Maitland-Niles pour janvier

Déjà annoncé sur le départ cet été et alors qu'il était finalement resté à Arsenal, Ainsley Maitland-Niles pourrait bel et bien quitter les Gunners cet hiver.

Dans une situation délicate en championnat et avec l'idée de recruter à d'autres postes qu'à celui de défenseur droit, les dirigeants d'Arsenal pourraient voir d'un bon oeil un départ de l'international anglais.

En effet, estimé à environ 28 millions d'euros, le joueur de 23 ans pourrait rapporter un joli pactole aux Gunners. Si plusieurs clubs anglais s'intéressent à lui, en Liga aussi, le natif de Londres à la cote.

D'après 'The Telegraph', l'Atlético de Madrid souhaiterait recruter Maitland-Niles dès le prochain mercato, soit dès janvier. Toutefois, les Colchoneros opteraient pour un prêt et non un transfert sec. Pas sûr que cette perspective réjouisse les Gunners.