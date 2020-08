L'autre problème que pose le départ de Messi pour le Barça

Il y a différentes manières de quitter un club. Et bien entendu, celle choisie par Lionel Messi n'est pas la meilleure. Après toute une vie au service du club, l'Argentin a pris la décision de s'en aller en envoyant un fax. Ceci indique clairement que la relation entre le crack de Rosario et sa direction est inexistente.

Le FC Barcelone doit désormais faire face à la lourde tâche de remplacer son joueur, mais ce n'est pas le seul problème auquel est confronté l'institution.

L'équipe blaugrana doit renouveler ses sponsors Rakuten et Beko, dont les contrats se terminent à la fin de cette saison, mais l'offre sans Messi ne sera pas la même. De plus, ces entreprises avaient déjà prévu de diminuer leur offre à cause de la crise économique provoquée par la pandemie.

Un sujet des plus importants pour le FC Barcelone, qui ne traverse pas sa période la plus prospère. C'est pour cette raison que le club essaiera de tirer profit au maximum du départ de Messi.

Le côté positif, oui il y en un, c'est que le Barça fera des économies non-négligeable, le salaire de Messi étant astronomique.