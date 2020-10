L'autre raison pour laquelle Dembélé n'a pas quitté le Barça

Le fait qu'Ousmane Dembélé soit resté à Barcelone a fini par coûter très cher au club. Les Blaugranas continuent de lui verser un salaire élevé, et, pour cette raison, ils n'ont pas pu boucler les deux transferts qu'ils souhaitaient, celui d'Eric García et celui de Memphis Depay.

Ce vendredi, on en sait plus sur le départ avorté du Français. Barcelone voulait le prêter à Manchester United, mais cherchait d'abord à prolonger l'ancien joueur du Borussia.

S'il avait quitté le club sans prolongation, il serait revenu avec un contrat d'un an seulement en 2021 et aurait donc perdu une bonne partie de sa valeur. À son retour, les dirigeans barcelonais n'auraient eu plus que 6 mois pour lui proposer un nouveau deal.

Selon le 'Daily Mail', Dembélé s'est opposé à cette proposition parce qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone en se faisant transférer définitivement dans un autre club, ce que le FC Barcelone n'envisagerait pas à moins qu'une très bonne offre ne lui parvienne.