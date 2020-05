L'autre star de Bundesliga qui reprend ce soir

Robert Lewandowski et Erling Haaland ont repris en marquant des buts, et Timo Werner a vu son équipe caler dès la reprise de Bundesliga avec un match nul difficile contre Fribourg.

Mais parmi les stars du football allemand, il y en a une que la Bundesliga attend encore. Ce lundi soir, pour clôturer la journée, le Werder Brême recevra le Bayer Leverkusen.

Un match important pour les deux équipes. Le Werder Brême doit se battre pour sortir de la zone de relégation, et Leverkusen peut profiter du nul de Leipzig pour recoller à un point des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Et pour cela, le Bayer Leverkusen devra compter sur sa propre star, l'international allemand Kai Havertz. À l'âge de 20 ans, le jeune joueur intéresse déjà les plus grands clubs, parmi lesquels se trouvent Liverpool et le FC Barcelone.

Le milieu de terrain allemand est déjà un pilier pour son équipe et a participé à 34 rencontres cette saison, ayant été titulaire lors de la totalité d'entre elles. Sans oublier les 10 buts et 8 passes décisives délivrées.

L'une des plus grandes promesses du football allemand reprend ainsi le chemin des terrains dès ce lundi soir, et il ne fait aucun doute que tout le monde aura le regard rivé sur lui dans son pays.