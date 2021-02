L'avenir d'Edinson Cavani discuté en fin de saison

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que la possibilité d'une prolongation du contrat d'Edinson Cavani ne devrait être envisagée qu'à la fin de la saison.

L'Uruguayen est arrivé à Old Trafford avec un contrat d'un an et l'entraîneur a révélé au site officiel du club qu'il était très impressionné. Cavani a marqué sept buts cette saison et l'équipe n'a pas perdu à chaque fois qu'ils ont commencé avec lui sur le terrain : "Je n'ai pas été surpris, juste impressionné. J'ai parlé avec Herrera, Forlan, d'autres joueurs qui le connaissaient. Tout le monde l'a beaucoup félicité pour sa personnalité et son attitude, et c'est ce que j'ai vu", a-t-il déclaré. Quant au contrat, il faudra alors attendre: "A la fin de la saison je vais m'asseoir avec lui. Nous parlerons tout les deux et aussi au club. Mais je dois dire que ce qu'il a déjà fait a été très positif. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que la météo à Manchester s'améliorera pour lui."