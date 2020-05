L'avenir d'Haaland au Real est entre les mains d'Hakimi ?

À Madrid, ils pensent déjà à l'avenir. Selon le quotidien pro Real Madrid, Haaland est une cible pour Florentino Pèrez en 2022.

Et selon les informations du journal 'AS', l'avenir du Norvégien à Madrid serait lié à un joueur qui appartient au Real Madrid : Achraf Hakimi. Le footballeur est prêté au Borussia Dortmund depuis 2018 et le club veut prolonger son prêt.

Le Real Madrid est en train d'analyser ce qui est le mieux pour son latéral droit. Dans le cas où, le Real Madrid finisse par prolonger son prêt dans la Ruhr, l'équipe dirigée par Zizou aurait pensé à faire venir Haaland en 2022.

Selon les médias, Madrid pense que, s'ils décident de laisser Hakimi au sein de la formation allemande cet été, ils pourraient, dans quelques années, faire venir le serial buteur dans la capitale espagnole, sans trop dépenser.

Achraf met fin à son contrat avec Madrid en 2021. Son agent a récemment évoqué son avenir et a clairement indiqué qu'il retournerait au Bernabeu. "Nous retournerons à Madrid. Achraf est le meilleur à son poste", a déclaré Alejandro Camaño.