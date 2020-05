L'avenir d'Houssem Aouar serait scellé

Après plusieurs saisons de grandes performances sous les couleurs de son club formateur, Houssem Aouar intéresse les plus grands clubs européens.

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais fait l'objet de nombreuses rumeurs, principalement du côté de la Premier League mais aussi du côté de la Liga espagnole.

Arsenal, Liverpool, Real Madrid... De nombreux noms sont cités, et Aouar s'éloigne de plus en plus du Groupama Stadium. Et cette fois-ci, Jean-Michel Aulas devrait le laisser partir.

Selon les dernières informations de 'L'Équipe' ce dimanche, les besoins économiques du club face à la pandémie auraient convaincu l'OL de se séparer de son milieu plein d'élégance.

La valeur d'Aouar atteint les 50 millions d'euros et une telle entrée d'argent pourrait faire beaucoup de bien aux caisses de Lyon. Le club rhodanien serait aussi conscient du fait que l'heure est venue pour le joueur de faire ses valises et ne le retiendra pas s'il décide de rejoindre un autre club européen.