L'avenir de Kane à Tottenham se jouera en deux mois

Kane pourrait vivre ses dernières heures sous le maillot de Tottenham. Le club de Londres n'a plus que deux mois pour terminer la saison et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions s'il veut conserver son attaquant.

L'international anglais, selon 'AS', veut franchir une étape et sa carrière et remporter des titres.

Le chemin est encore long pour les Spurs qui, avant l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie mondiale liée au coronavirus, se trouvaient à six points de Chelsea, qui occupe la 4e place, et à quatre points de la Ligue Europa.

"J'ai toujours dit que si nous ne progressions pas ou si nous n'allons pas dans la bonne direction, alors je ne resterai pas", avait déclaré l'attaquant.

L'avenir de Kane se joue ainsi en seulement deux mois, bien que la date de la reprise des compétitions européennes n'a pas encore été fixé.