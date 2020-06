L'avenir de Martin Odegaard est scellé

Le Real Madrid prévoit de récupérer Odegaard, mais pas tout de suite. Le jeune footballeur norvégien pourra continuer à porter le maillot txuri-urdin la prochaine saison.

Selon les informations du journal 'AS', le Real Madrid a décidé avec le joueur de continuer à jouer à la Real au moins jusqu'au 30 juin 2021. L'équipe du Real Madrid comprend le souhait du footballeur, car il ne veut pas arrêter les progrès des derniers mois.

Odegaard est et se sent une pièce indispensable de l'équipe. Pour rappel, il s'agit de la première campagne dans laquelle il brille en Espagne. Avec sept buts et huit passes décisives, il a fait mieux que tous les attaquants du Real Madrid, à l'exception de Benzema.

Mais l'équipe de Florentino Perez compte de nombreux acteurs à la place d'Odegaard et il n'y aura pas de mouvements cet été dans le mercato. Odegaard sait qu'il n'aura pas le même temps de jeu à Madrid, et Zidane le sait également, pour cela, qu'ils ont décidé de le laisser une saison de plus.

Toutefois, le contrat expire à la fin de ce mois, qui sera prolongé en raison de la situation exceptionnelle que traverse le football, de sorte que la Real Sociedad et Madrid devront à nouveau négocier certaines conditions qui visent à être les mêmes. Le club basque a payé deux millions.

S'il n'y a pas de blessures graves ou de surprises, Odegaard portera les couleurs du club txuri-urdin jusqu'à juin 2021,