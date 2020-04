L'avenir de Rony Lopes, plus incertain que jamais

Séville pense à la prochaine saison. Et Julen Lopetegui, l'entraîneur, semble avoir plus qu'une idée précise des joueurs qu'il veut et de ceux qu'il ne veut pas.

Rony Lopes aurait la porte ouverte pour partir. Il ne fait pas aprtie des plans de son entraîneur.

Il ne manque pas de prétendants, plusieurs équipes l'ont déjà demandé. Le club turc Fenerbahçe et le club français Olympique de Marseille aimeraient avoir Rony Lopes dans leurs rangs.

Le problème ? Selon le 'Mundo Deportivo', les deux équipes aimeraient obtenir le joueur sous forme de prêt, tandis que Séville veut le vendre définitivement pour récupérer, au moins, une partie de l'investissement qu'ils ont mis sur le Portugais.