L'avertissement de Ceballos à Zidane

L'Espagnol a également expliqué qu'il aurait besoin de se voir offrir une chance équitable s'il devait revenir au Real Madrid la saison prochaine.

Odegaard veut un nouveau prêt, frustré par son manque de minutes de jeu, et Ceballos est solidaire de sa situation, affirmant que ce n'est pas facile pour un jeune joueur de ne pas jouer.

Ceballos évoqué son propre cas avec le Real Madrid, lui qui a déclaré qu'il voudrait savoir s'il aurait la même chance que les autres joueurs à son retour dans la capitale espagnole.

"Ce serait bien de discuter avec l'entraîneur et le staff qui seront là à ce moment-là et de savoir si j'aurai les mêmes opportunités que le reste des joueurs. À partir de là, il s'agit de gagner sa place sur le terrain", a déclaré Ceballos dans un entretien avec l'agence de presse espagnole 'EFE'.

"Je ne connais pas les pensées de Martin Odegaard mais je connais les miennes et je pense que quand tu es jeune et que tu as des objectifs, tu dois jouer régulièrement. Et quand tu ne le fais pas, c'est comme s'il manquait quelque chose."

Le milieu de terrain a également spéculé sur les raisons pour lesquelles Gareth Bale traverse une période difficile à Tottenham. "Ce n'est pas facile ... c'est un championnat très physique. Quand il était ici il y a sept ans, c'était très différent. Il est difficile de s'adapter rapidement et je pense que c'est ce qui se passe avec Gareth.", a déclaré Ceballos.