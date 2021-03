L'avis optimiste de Guardiola sur l'Ã©lection de Laporta

Pep Guardiola connaît bien Joan Laporta, puisque ce dernier était encore à la tête du Barça quand l'entraîneur catalan est arrivé à la tête de l'équipe blaugrana en 2008.

Et c'est ce même Laporta qui a été élu nouveau président du club le week-end dernier. En conférence de presse en Angleterre, l'entraîneur de Manchester City a commenté ce fait.

"Tous les candidats ont fait un grand travail et je veux féliciter Joan Laporta pour avoir été élu. Son arrivée va donner beaucoup d'optimisme au club et au pays. Je lui souhaite le meilleur pour cette saison et pour les prochains", a assuré l'entraîneur de Manchester City lors de sa conférence de presse de préparation avant le choc des Citizens contre Southampton.