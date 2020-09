L'échange Álvaro - Neymar sur Twitter après le match

Le joueur de l'Olympique de Marseille a publié une photographie sur laquelle il apparaît accompagné de ses coéquipiers en assurant dans le légende que le Brésilien se trompait quant à sa personne.

"Il n'y a pas de place pour la racisme. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et amis. Parfois il faut savoir perdre et assumer sur le terrain. 3 points incroyables", a-t-il notamment écrit.

Neymar lui-même a répondu à ce tweet quelques heures plus tard : "Tu n'es pas un homme, tu n'assumes pas ton erreur. Perdre fait partie du sport. Mais insulter de manière raciste, je ne suis pas d'accord. Je ne te respecte pas et tu n'as pas de caractère".