Pjanic conditionné au bon vouloir du Brésilien

Une opération d'échange impliquant le milieu de terrain de Barcelone Arthur et le sociétaire de la Juventus Miralem Pjanic est à l'étude depuis plusieurs jours. Plus tôt cette semaine, le directeur du football de la Juventus, Fabio Paratici, a confirmé que les pourparlers entre les deux parties étaient en cours, même s'il a refusé de nommer les joueurs impliqués dans les discussions.

La Vieille Dame aimerait récupérer Arthur, qui a rejoint Barcelone depuis Gremio en juillet 2018 et a fait 23 apparitions pour les Catalans cette saison. Bien que le coach bianconero, Maurizio Sarri, souhaite ardemment l'enrôler, 'Goal' peut confirmer que Barcelone n'est pas intéressé par un troc impliquant les deux joueurs à moins que la Juventus n'inclue également une somme d'argent dans la transaction. Et cela semblerait réduire les chances d'un possible vu que la Vieille Dame n'est encline à céder Pjanic que si elle n'a rien à débourser de plus pour récuperer Arthur.

Barcelone ne permettra à Arthur de quitter le Camp Nou que si un autre club fait une offre importante. Les champions d'Espagne cherchant actuellement à réunir les fonds pour une éventuelle offre pour l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez. De plus, bien que Pjanic soit disposé à rallier Barcelone après quatre saisons passées dans le Piémont, Arthur, lui, n'est pas intéressé par un transfert à la Juventus. "Il y a toujours des spéculations mais mon idée est claire. La seule option qui m'intéresse est de rester à Barcelone", a déclaré le joueur la semaine dernière.

Les négociations ne sont cependant pas encore totalement rompues entre les deux clubs, tandis que la pandémie de coronavirus continue de provoquer une instabilité économique majeure dans les grands championnats européens. L'intérêt de Barcelone envers son ancienne star Neymar s'est aussi estompé quelque peu. 'Goal' a pu confirmer cette semaine que les Catalans n'auraient pas les fonds nécessaires pour ramener le génie Brésilien au club.

Les Blaugrana cherchent à se séparer d'un certain nombre de joueurs durant l'été afin de pouvoir se renforcer avec d'autres éléments. Les joueurs les plus susceptibles de bouger restent Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Le Croate serait intéressé par l'idée de retourner dans son ancienne maison Séville, tandis que Vidal est favorable à un transfert vers l'Inter. Mais, le club lombard n'a manifesté aucun intérêt à avoir le Chilien dans le cadre d'un accord d'échange pour Martinez.