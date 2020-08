Le maître contre son ancien élève

Julian Nagelsmann continue d'écrire son histoire en Europe, et disputera une demi-finale de la Ligue des champions aux commandes de Leipzig à l'âge de 33 ans seulement.

Le jeune entraîneur allemand a su emmener Leipzig très loin dès sa première saison sur le banc du club et a décroché un billet pour les demi-finales en éliminant l'Atlético Madrid.

Ainsi, c'est contre le Paris Saint-Germain que l'équipe de la franchise Red Bull tentera de prendre une place pour la finale. Une rencontre qui sera particulière pour Nagelsmann, qui retrouvera son ancien entraîneur, Thomas Tuchel.

La dernière fois qu'ils s'étaient croisés sur un terrain, c'était lorsque Tuchel entraînait encore Dortmund, et que Nagelsmann était aux commandes d'Hoffenheim. Mais leur histoire est bien plus ancienne.

En 2008, Thomas Tuchel était l'entraîneur de la réserve Augsbourg, et était ainsi l'entraîneur d'un jeune Julian Nagelsmann, qui ne jouait pas en raison d'une grave blessure au genou.

Pour motiver Nagelsmann, l'entraîneur avait décidé de le prendre sous son aile et de le mettre en charge de réaliser des rapports tactiques sur ses adversaires pour l'aider à préparer les rencontres. Si les blessures ne lui ont pas donné l'occasion de briller, Nagelsmann a finalement fait le choix de prendre sa retraite et de se concentrer sur une autre passion : le coaching.

À l'âge de 20 ans, il arrête donc de jouer au football et se concentrer sur son projet de devenir entraîneur. À noter qu'à l'époque, le RB Leipzig n'existait pas encore. Quelques années plus tard, en 2016, Nagelsmann remplacer Huub Stevens sur le banc d'Hoffenheim et devient l'entraîneur le plus jeune de l'histoire de la Bundesliga, à 28 ans.

D'Augsbourg à Lisbonne, beaucoup de temps s'est écoulé, mais la bonne relation entre Nagelsmann et Thomas Tuchel perdure. Le coach de Leipzig a déclaré après la victoire contre l'Atlético Madrid être "très heureux de le voir" mardi prochain.