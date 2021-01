L'émouvant message de Mesut Özil aux supporters d'Arsenal

Mesut Özil n'est plus un joueur d'Arsenal. Le joueur allemand a résilié son contrat pour rejoindre Fenerbahçe en ce mercato hivernal, mettant derrière lui une longue histoire avec les Gunners.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Özil a tenu à remercier les supporters de leur soutien dans une longue et émouvante lettre.

"Dès que je suis arrivé, je me suis senti à la maison. J'ai été accueilli à bras ouverts par le staff, mes coéquipiers, et surtout, par d'incroyables fans. Je serai toujours reconnaissant envers la confiance accordée par Arsene Wenger en septembre 2013. Je suis devenu un adulte dans le nord de Londres, un endroit que je considère comme ma maison pour toujours. Je n'oublierai jamais", a commencé Mesut Özil dans son message.

"Comment pourrais-je décrire huit ans de gratitude dans une seule lettre ? Si je ne jouerai plus pour ce club, je continuerai de le supporter à chaque match. Je serai un Gunner à jamais", promet l'ancien international allemand.

Il est aussi revenu sur les raisons de son départ : "Les principes de la classe, du respect et de la dignité ne doivent jamais être oubliés. Il est de la responsabilité de chaque personne au sein du club de s'assurer qu'ils continueront à travailler avec ces mêmes valeurs. Les derniers mois n'ont pas été faciles. Comme tout joueur, je voulais jouer chaque minute. Mais dans la vie, les choses ne se passent pas toujours de la façon dont on le souhaite. Mais il est important de se tourner vers le positif, raison pour laquelle j'essaie de vivre sans regrets et sans racune."

"C'est peut-être la fin d'un chapitre, mais ma connexion avec le club ne sera jamais rompue. C'est peut-être un au revoir pour l'instant, mais pas pour toujours", a-t-il terminé.