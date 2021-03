L'empire germanique contre-attaque : quatre entraîneurs allemands en quarts de la C1

Voici une statistique historique pour le football allemand, qui verra quatre de ses entraîneurs en quart de finale de la Ligue des champions.

C'est du jamais vu en Ligue des champions. Les quatre entraineurs concernés sont Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool), Edin Terzic (Borussia Dortmund) et Thomas Tuchel (Chelsea).

Le champion en titre, Munich, est mené par Flick, qui est entré dans l'histoire la saison dernière au Bayern. Arrivé en début de saison, l'Allemand était parvenu à remotiver ses troupes pour remporter tous les titres possibles.

Klopp a ramené Liverpool au sommet. Ils ont d'abord remporté le titre tant attendu de la Ligue des champions en battant Tottenham en finale au Santiago Bernabéu et, un an plus tard, ils ont été sacrés champions de Premier League.

Pendant ce temps, Terzic et Tuchel, qui sont arrivés au Borussia et à Chelsea cette saison, parviennent à améliorer les performances de leurs équipes respectives. Tuchel a notamment fait un travail brillant et a réussi à éliminer l'Atlético pour se qualifier en quarts après avoir obtenu de bons résultats en Premier League.