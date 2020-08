L'entourage de Messi rassure les supporters

Dès que Ronald Koeman a pris les commandes du FC Barcelone, les informations et les rumeurs sur la restructuration du Barça ont commencé et Leo Messi fut l'un des sujets les plus évoqués.

Si Luis Suárez ou Arturo Vidal sont eux aussi visés, c'est l'avenir de Leo Messi qui est incertain, puisque ce n'est pas le club qui penserait à le faire partir mais lui-même qui songerait à plier bagage.

Et si la radio catalane évoquait dernièrement une première réunion pleine de doutes entre Ronald Koeman et le capitaine blaugrana, 'ESPN' tente aujourd'hui de rassurer les amoureux du Barça et de la Pulga.

Le média cité rapporte à "aucun moment" la star argentine avait déclaré à son nouvel entraîneur qu'il se voyait pas quitter le Barça et qu'il n'aurait pas laissé planer le doute sur son avenir au Camp Nou.

C'est le journaliste Diego Monroig qui a assuré cela après avoir consulté l'entourage du sextuple Ballon d'Or, alors que les rumeurs concernant un départ de l'Inter Milan ou Manchester City continuent de faire couler de l'encre.