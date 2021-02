L'entraîneur de Dortmund encense la gestion de Séville

Le Borussia Dortmund n'arrive pas à reprendre des couleurs en championnat et se trouve actuellement sixième de Bundesliga, en dehors de la zone qualificative pour la Ligue des champions.

Les joueurs d'Edin Terzic retrouveront la compétition cette semaine, et se rendront à Séville pour affronter les joueurs de Julen Lopetegui mercredi soir au Sanchez Pizjuan.

En conférence de presse, l'entraîneur est revenu sur la forme de son rival : "Séville est un club très bien géré et victorieux, ses titres européens en sont la preuve. Ils sont quatrièmes en championnat et sont forts à la fois à niveau défensif et offensif."

Malgré les mauvais résultats, Terzic demande à ses joueurs de rester unis : "Quand les choses ne vont pas bien, il faut rester unis, comme une famille. Nous sommes une équipe qui va dans la même direction, mais les joueurs expérimentés ont le devoir de prendre leur responsabilité face aux plus jeunes."

Enfin, l'entraîneur a confirmé le retour de Thomas Meunier dans le groupe pour affronter Séville : "Zagadou, Meunier et Hazard se sont entraînés pour la première fois aujourd'hui mais nous ne pourrons compter que sur Thomas mercredi."