L'entraîneur d'Hoffenheim prend la défense de Kalou

Salomon Kalou a créé la polémique au début du mois en publiant une vidéo sur Facebook, où on le voit enfreindre les règles de distanciation sociale, en pleine période de crise sanitaire.

Son équipe, l'Hoffenheim, n'a pas tardé à prendre ses mesures, et Kalou a été ainsi suspendu jusqu'à nouvel ordre. La Bundesliga va reprendre le 16 mai, et son équipe s'apprête à recevoir le Herta Berlin samedi prochain. Durant une conférence de presse d'avant match, son entraîneur a été interrogé sur cette affaire.

"Je peux seulement dire que Kalou est un garçon extrêmement gentil et quelqu'un de bien. Il a toujours été un joueur de haut niveau. Il a déjà dit lui-même que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Il sait aussi qu'il ne fera plus quelque chose comme ça. La vidéo a bien sûr été un choc pour nous tous. Ce n'est pas son genre. En tant qu'entraîneur d'Hoffenheim, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur le sujet. Il devait avoir ses raisons, mais personne ne peut comprendre cela."