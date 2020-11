L'entraîneur de la Real Sociedad reste lucide

L'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a déclaré après la victoire 1-0 de son équipe contre Cadix dimanche qu'il avait l'intention de "profiter du moment tout en gardant les pieds sur terre".

Alguacil a déclaré en conférence de presse qu'il n'imaginait pas remporter la Liga et a rappelé qu'on en était qu'à la 10e journée et qu'il restait donc beaucoup de matchs.

"Je le répète, tant qu'on est pas à cinq journées de la fin, le classement ne veut rien dire", a indiqué le technicien.

Pour Imanol Alguacil, ça ne sert à rien d'être premier maintenant", et a rappelé que "si on est en tête à cinq journées de la fin, on pourra être considéré comme prétendant au titre"

L'entraîneur de l'équipe basque a prévenu qu'il "reste tout l'hiver, que ça va être dur", et que l'objectif de son équipe est de "continuer sur cette bonne voie".

L'ancien latéral droit a déclaré qu'il ne connaissait personne "capable de lui faire prendre la grosse tête". "Je ne pense pas à la série de six victoires, mais à l'entraînement et à la préparation du prochain match", a-t-il déclaré.