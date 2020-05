L'entraîneur qui fait mieux qu'Ancelotti, Heynckes et Guardiola

La Bundesliga a fait son retour et le Bayern Munich a prouvé que deux mois d'arrêt n'empêchaient pas de remporter des matches et de marquer des buts. L'équipe bavaroise est en grande forme et a soif de titres, et d'Europe.

Le club bavarois s'est montré clinique, a démontré un état de forme impressionnant et continue d'améliorer ses statistiques au fil des journées depuis l'arrivée de Flick le 3 novembre dernier.

L'entraîneur avait pris la place de Niko Kovac mais n'était pas censé rester sur le banc pour le reste de la saison. Mais après des premiers bons résultats, le Bayern Munich a décidé de le garder. Mieux encore, l'entraîneur a prolongé son contrat pendant la pandémie.

En plus d'avoir aidé l'équipe à relever la tête après un début de saison difficile, l'entraîneur a su atteindre des statistiques meilleures que des entraîneurs comme Heynckes, Guardiola ou Ancelotti à leurs débuts au Bayern.

L'entraîneur bavarois a dirigé 23 rencontres à la tête du Bayern pour le moment, et n'en a perdu que deux, pour un match nul. Des chiffres qui, selon les données de 'ProFootballDB', sont bien plus importants que ceux des derniers entraîneurs passés par le "Rekordmeister".

En ayant gagné 23 des 20 matches qu'il a dirigés, le pourcentage de victoires de Flick à la tête du club est de 86.96%. Facil ? Non. Ce pourcentage est pour le moment plus élevé que ceux de Ancelotti (70%), Guardiola (75.14%) ou Kovac (69.23%).

Mais, comme dirait Guardiola, la victoire seule ne compte pas, il faut aussi la manière. Et là encore, le Bayern Munich de Flick a inscrit plus de buts que le Bayern de ses prédécesseurs. La moyenne de buts de son équipe est de 3.22 par match, bien plus que celles de Heynckes (2.5 et 2.74), de Pep Guardiola (2.46), Ancelotti (2.6) ou Kovac (2.6).

Et la défense de l'équipe bavaroise est loin d'être mauvaise elle aussi. 13 des 20 victoires de l'équipe se sont faites sans prendre un seul but. 56.52%, c'est le pourcentage de clean-sheets de l'équipe de Flick, soit plus que le Bayern de Heynckes (54.13%) et Guardiola (53.42%).

Alors que la compétition européenne devrait reprendre au mois d'août, le Bayern Munich semble aujourd'hui être l'un des favoris pour remporter un titre qu'il n'a plus gagné depuis 2013. Et ce, tout en étant sous les ordres d'un entraîneur sur lequel personne n'aurait misé en début de saison.