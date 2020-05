Un peu plus de deux décennies se sont écoulées entre un des pires moments de l'histoire de Manchester City et le meilleur, avec une équipe qui remporte des titres et qui est proche des quarts de finale de Ligue des champions cette saison.

Le 30 mai 1999, le club citizen jouait son retour en Championship après une saison en troisième division.

Tout aurait pu être différent, puisque que ce jour-là, lors du match des play off, Gillingham gagnait 2-0 à la 90ème minute. C'est alors que Manchester City est alors parvenu à renverser la situation.

A la dernière minute, Horlock est apparu pour remettre son équipe dans le match. Puis Paul Dickov, à la 95ème minute de jeu, a égalisé à Wembley. Finalement, City a remporté ce play off aux tirs au but.

Y la moneda pudo salir cruz, pues en aquel 'play off', a un partido, el Gillingham ganaba 2-0 en el minuto 90. Fue entonces cuando el City sacó la fuerza del escudo y levantó el partido al modesto equipo.

Neuf ans plus tard, les Citizens recrutaient Robinho au Real Madrid. Ce transfert aurait bien pu être qu'une illusion, si le score de ce 30 mai 1999 avait été différent.