"L'équipe de France ? Pour l'instant je suis à Madrid"

"Nous voulons rester sur la bonne voie. Nous avons une bonne énergie. Demain, c'est un bon match pour prouver ce dont nous sommes capables et continuer à grandir en tant qu'équipe. Les joueurs sont très motivés et il faut continuer à travailler", a confié Zinedine Zidane avant la rencontre contre Valence.

Les joueurs du Real Madrid auront soif de revanche après avoir pris une claque lors de la première partie de saison à Valence (4-1). Cependant, Zidane sera de nouveau privé de plusieurs cadres, blessés.

"Ce n'est pas de la malchance, nous sommes inquiets. Nous n'aimons pas ne pas pouvoir compter sur nos joueurs. Nous essayons de les remettre en forme. Nous allons récupérer Lucas et Carvajal, et petit à petit, les autres vont revenir. Nous en avons besoin", a expliqué l'entraîneur au sujet des nombreuses absences, confirmant ainsi les retours de Lucas Vazquez et Dani Carvajal.

"La bonne chose, c'est que le Real Madrid a un centre de formation très bon. Il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont avant de pouvoir débuter avec l'équipe première, mais c'est un défi pour eux. Ils ont la qualité pour être là", a-t-il expliqué sur les opportunités des jeunes joueurs de la réserve.

L'entraîneur français s'est montré optimiste sur optimiste quant au retour d'Eden Hazard et espère qu'il pourra "faire quelques exercices avec le retour", "la semaine prochaine".

Quelques heures plus tôt, le président de la Fédération Française de Football avait déclaré qu'il voyait Zidane comme la personne idéale pour reprendre le flambeau après Deschamps. Mais l'entraîneur français ne s'est pas trop attardé sur le sujet : "Pour l'instant, je suis ici. Je profite de ce que je fais ici. On verra bien à l'avenir. Je me concentre sur mon quotidien."