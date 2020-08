Jules Koundé vise l'équipe de France

Le défenseur central du Séville FC, Jules Koundé, se verrait bien en Bleu, lui qui a réalisé une énorme saison dans sa nouvelle équipe pour sa première saison en Espagne.

Époustouflant notamment en finale de l'Europa League contre l'Inter Milan avec les Nervionenses, Koundé ne cache aps son ambition, même s'il n'est pas pressé d'atteindre ses objectifs.

"Un message à faire passer au sélectionneur ? Non, il n’y a pas de message. Je suis très content de ce que l’on a réalisé en tant qu’équipe et je suis aussi très content sur le plan individuel. Il y a beaucoup de concurrence et de très bons joueurs", a-t-il analysé pour 'RMC Sport'.

"Je pense que j’ai encore une grosse marge de progression et plein de choses à améliorer. Après, bien évidemment que le fait d’y aller c’est l’objectif à terme. Mais avant, il y a des étapes", a ajouté l'ancien défenseur des Girondins.