"Nous sommes l'équipe la plus jeune, c'est moi qui élève la moyenne"

39 ans ou pas, Zlatan Ibrahimovic est en pleine forme et enchaîne les buts depuis plusieurs mois maintenant sous les couleurs du Milan AC. Ce week-end, le Suédois a encore livré une copie impressionnante.

L'attaquant de l'équipe italienne a largement contribué à la victoire du Milan AC à Udine. C'est lui qui a inscrit le but de la victoire (et quel but !), après avoir délivré une passe décisive à Franck Kessié sur le premier but.

Une victoire qui permet à Milan de conforter sa première place en Serie A. Après la victoire, Zlatan Ibrahimovic s'est confié au micro de 'DAZN' sur la pression qui pourrait planer sur sa jeune équipe cette saison.

"L’important était la victoire. Le match était très difficile mais une équipe ressort dans la souffrance. On est une vraie équipe, la plus jeune d’Europe. C’est ma faute si la moyenne s’élève. Ils me font me sentir jeune", explique Zlatan Ibrahimovic avec le sourire après le match.

"Les jeunes ne doivent pas ressentir la pression, c’est moi qui la prend sur mes épaules. Cette équipe a toujours envie de travailler, les jeunes ont une faim incroyable. Le titre ? Chaque match est une finale, on verra bien", a ajouté l'attaquant de 39 ans.