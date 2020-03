L'Eredivisie serait en train de penser à annuler sa saison

Le gouvernement des Pays-Bas aurait décidé de prolonger la suspension du football dans le pays, ne considérant pas opportun de retourner à la compétition dans raison de la pandémie de coronavirus.

La saison pourrait ne pas faire son retour jusqu'au 1er juin et la Fédération néerlandaise, la KNVB, pourrait prendre de nouvelles mesures.

Selon les dernières informations du quotidien néerlandais 'De Telegraaf', l'organisme national serait en train de penser à mettre fin à la saison 2019-2020 parce qu'elle ne verrait pas de situation viable pour reprendre le football dans les prochains mois.

La KNVB n'aurait pas non plus l'intention de reléguer aucune équipe mais pourrait tout de même faire monter deux équipes de seconde division, faisant de la prochaine saison une saison à 20 équipes et non à 18.

Ainsi, Fortuna Sittard, ADO Den Haag et Waalwijk éviteraient la relégation, et Cambuur et De Graafschap pourraient monter dans l'élite.