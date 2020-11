L'esprit de Diego au stade olympique de Rome

L'Udinese, avec des buts des Argentins Ignacio Pussetto et Fernando Forestieri et des passes décisives de leurs compatriotes Rodrigo De Paul et Roberto Pereyra, a fait irruption dans le stade olympique de Rome et a battu la Lazio 3-1 lors de la 9e journée de la saison de Serie A.

L'Udinese, avec Pussetto, Forestieri, De Paul, Pereyra et Juan Musso dans le onze de départ, et l'Argentin Nahuel Molina, entré en jeu à la mi-temps, se sont imposés à Rome avec mérite face à une équipe de la Lazio qui souffre encore à domicile, où elle n'a pris que cinq points en cinq matches.

L'équipe romaine, qui a joué avec un maillot spécial portant l'inscription "AD10S" en l'honneur de l'Argentin Diego Armando Maradona, décédé à l'âge de 60 ans, a commencé le match avec peu de concentration et l'Udinese a doublé la mise en fin de première période.

Pereyra, à la 19e minute, a offert à l'Allemand Tolgay Arslan une passe décisive pour le 1-0, sur une frappe du pied droit de l'extérieur de la surface. De Paul, juste avant la mi-temps, transmet le ballon à Pussetto qui contrôle, entre dans la surface et bat le gardien de but albanais Tomas Strakosha pour la deuxième fois.

L'Udinese s'est définitivement échappé à la 71e minute lorsque Forestieri, dont le seul but en Serie A remonte à janvier 2008, a porté le score à 3-0 sur une frappe de l'extérieur du pied droit. Pussetto et Forestieri se sont tous deux tournés vers le ciel pour dédier leurs buts à Maradona.

Un pénalty transformé à 15 minutes de la fin par Ciro Immobile a permis à la Lazio de réduire l'écart mais n'a pas empêché une lourde défaite à domicile.

L'Udinese, grâce à sa deuxième victoire consécutive, se hisse à la 12e place, tandis que la Lazio retombe à la 9e place et manque l'occasion de rattraper la Juventus, tenue en échec 1-1 à Bénévento samedi sans Cristiano Ronaldo.