L'Ã©tat de la cheville de TÃ©vez aprÃ¨s le Superclasico

Après un match riche en rebondissements, Boca et River se sont quittés sur un match nul 1-1 à la Bombonera qui n'arrange personne. Mais ce n'était pas le plus important : Tévez a fait son apparition.

L'Apache, qui venait de surmonter la mort de son père, a joué le match contre le "Millonario" sous corticoïdes. L'attaquant s'est blessé à la cheville droite et la blessure aurait pu être plus grave.

Le journaliste Alejandro Fantino a publié dans son émission sur 'ESPN' la photo de l'état de la zone touchée, qui était enflée et meurtrie.

En Argentine, on a fait remarquer que cette image rappelait celle de la cheville de Maradona lors de la Coupe du monde Italie 90 : "Si l'adversaire n'était pas River, on ne risquerait pas de jouer avec cette cheville. Je pense qu'il n'aurait pas joué," a dit Carlitos.

