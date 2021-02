L'Ã©tÃ© qui attend le Real concernant Bale

Gareth Bale est dans une période compliquée, presque critique, de son séjour à Tottenham. Après une première moitié de saison d'intégration, José Mourinho est de plus en plus exigeant et commence à perdre patience. En Angleterre, on s'imagine mal le voir continuer la saison prochaine à Londres.

'The Times' affirmait il y a quelques semaines que les Spurs ne prolongeront pas le séjour de Bale, qui retournera au Real Madrid dans un scénario similaire à celui des mercatos précédents, mais avec un problème supplémentaire : le Brexit.

'Marca' rapporte mercredi l'inquiétude des membres du club espagnol pour le nouvel été qu'ils vont devoir aborder avec le Gallois. Et si un accord n'est pas conclu d'ici l'été, Bale sera un joueur extracommunautaire à son retour.

À cela s'ajoute le fait qu'aucun arrangement n'est prévu de la part du joueur. Gareth Bale n'est pas prêt à renoncer à un seul euro de l'année restante de son contrat (qui expire en 2022), ce qui rend presque impossible toute réflexion sur une résiliation. Le payer pour toute la saison serait un coup dur pour le club financièrement.

Et si la position de Bale ne change pas, il sera également très compliqué de lui trouver une destination. On suppose que personne ne paiera un transfert pour lui ou que le montant proposé ne sera pas satisfaisant. Tottenham était le grand espoir. Le scénario idéal était que les Spurs le recrutent pendant la dernière année de son contrat avant d'être un agent libre.

Pour l'instant, Gareth Bale a cinq mois devant lui pour gagner sa place dans le futur de Tottenham. Jusqu'à présent, il n'a joué que 783 minutes en 15 matchs, au cours desquels il a marqué 4 buts, un par compétition, et n'a joué qu'un seul match complet. Pendant ce temps, Mourinho serre les vis et prévient qu'il ne peut pas lui "offrir" du temps de jeu.